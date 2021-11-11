Российские ученые рассказали о суперсиле северных оленей

Северные олени являются единственными млекопитающими, которые способны видеть ультрафиолетовое излучение. Об этом заявили ученые Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), пишет «Таймырский телеграф».

Российские исследователи с помощью специальной камеры выяснили, что ультрафиолет на снегу поглощают лишь немногие объекты, такие как шерсть, моча животных и лишайники. Снег, в свою очередь, отражает более 90 процентов ультрафиолета, однако излучение не вредит сетчатке глаз оленей.

Такая суперсила, как считают исследователи, животных помогает им находить пропитание. Кроме того, благодаря ей они вовремя могут распознавать хищных зверей.

Ранее в Норильске очевидцы сняли на видео, как женщина заводит в автобус северного оленя. На кадрах видно, как она в теплой куртке идет с оленем на поводке по тротуару. После местная жительница заходит в автобус, затягивая за собой и животное.