Ученым удалось создать карту самых северных петроглифов России

Исследователи Российской академии наук (РАН) создали точную карту памятника наскального искусства на реке Пегтымель на Чукотке. Об этом сообщается на сайте Института археологии РАН.

Карта включает в себя координаты 341 поверхностей с изображениями. Кроме того, ученым удалось найти новый рисунок, на котором изображен северный олень.

«Как любой памятник под открытым небом, Пегтымельские петроглифы постепенно разрушаются. Поэтому очень важно создать виртуальную копию памятника, чтобы сохранить его для потомков», — сказала завцентром палеоискусства Института археологии РАН Елена Леванова.

Ранее сообщалось, что группа ученых во время раскопок на чукотском мысе Дежнева случайно обнаружила три древних памятника археологии, о которых ничего не было известно ранее.

Петроглифы Пегтымеля впервые нашли в 1965 году. Они представляют собой различные наскальные изображения северных оленей, медведей, волков, китов и касаток. Также на скалах нарисованы сцены охоты. Самые известные персонажи Пегтымеля — изображения женских фигур в грибообразных головных уборах и меховых комбинезонах.