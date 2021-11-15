Бывший советник Трампа сдался ФБР после обвинений в неуважении к конгрессу

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стив Бэннон сдался Федеральному бюро расследований(ФБР) после того, как ему было предъявлено обвинение в неуважении к конгрессу из-за отказа давать показания о штурме Капитолия. Об этом сообщает CNN.

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Бэннон прибыл в полевой офис ФБР утром в понедельник, 15 ноября, там его взяли под стражу. Действия чиновника оформили по двум пунктам неуважения к конгрессу. У здания экс-советника встретила толпа журналистов, он дерзко обратился к телекамерам, заявив: «Мы свергаем режим [президента США Джо] Байдена».

Обвинение помощнику Трампа Минюст выдвинул в связи с расследованием событий в Капитолии, произошедших 6 января 2021 года. Политический консультант Бэннон при Трампе выступал стратегом Белого дома.

В соответствии с законом США, любое лицо, виновное в неуважении к Конгрессу, признается виновным в преступлении, которое может повлечь за собой штраф и тюремное заключение на срок от 1 до 12 месяцев.

6 января сторонники Трампа, который проиграл новые выборы, взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне и остановили на несколько часов работу Конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Полиции удалось освободить здание Конгресса от участников штурма, после чего в США объявили о победе Джо Байдена на президентских выборах.