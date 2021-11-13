Экс-помощника Трампа обвинили в неуважении к Конгрессу

Бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа Стива Бэннона (Stephen Kevin Bannon) обвинили в неуважении к Конгрессу за отказ явиться на слушания по штурму Капитолия, сообщается на сайте Минюста страны.

Такое обвинение помощнику Трампа Минюст выдвинул в связи с расследованием событий в Капитолии, произошедших 6 января 2021 года. Политический консультант Бэннон при Трампе выступал стратегом Белого дома.

«Бэннон обвинен большим жюри присяжных по двум пунктам обвинения в неуважении к Конгрессу из-за отказа явиться по повестке и предоставить документы», — подчеркивается в заявлении ведомства.

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Предполагается, что судья подпишет обвинительное заключение и ордер на арест Бэннона. Об этом сообщил американский телеканал CNN. «Сегодняшние обвинения отражают непоколебимую приверженность Минюста принципам верховенства закона, фактов и равной справедливости в соответствии с законом», — подчеркнул генеральный прокурор Меррик Гарланд.

Ранее конгрессмены попросили привлечь Бэннона к ответственности из-за отказа фигуранта выступить на слушаниях. В конце сентября к этому обязали не только Бэннона, но и ряд других чиновников из администрации Трампа. С инициативой выступил специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию событий в Капитолии, который хочет собрать информацию о тех событиях.

6 января сторонники президента США Дональда Трампа, который проиграл новые выборы, взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне и остановили на несколько часов работу Конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Полиции удалось освободить здание Конгресса от участников штурма, после чего в США объявили о победе Джо Байдена на президентских выборах.