Диетолог рассказала об опасности яблок

Диетолог Кораблева: яблоки нельзя есть при язве и гастрите

Люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта должны исключить яблоки из рациона, заявила врач-диетолог Ольга Кораблева, пишет РИА Новости.

По ее словам, особенно они опасны при язве и гастрите. Она напомнила, что съеденное натощак яблоко, как и другие кислые продукты, вызывает вздутие живота, раздражение слизистых. У человека могут обостриться заболевания из-за большого количества грубой клетчатки.

Как альтернативу она рекомендовала запеченные яблоки. Во время термообработки содержащиеся в них лимонные и яблочные кислоты разрушаются. Несмотря на это, в продукте сохраняется пектин, который благотворно влияет на работу кишечника.

Ранее врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала, что яблоки особенно богаты витаминами, макро- и микроэлементами, как и любые другие сезонные фрукты и ягоды. Тем не менее не все компоненты усваиваются организмом. Кроме того, по словам Аплетаевой, яблоки содержат вещества, способные оказывать антиоксидантное воздействие на организм, особенно ярко-красные сорта.