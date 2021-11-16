В Совфеде назвали заявления Витренко неуместными для его должности

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал высказывания Юрия Витренко слишком громкими для человека, занимающего пост главы компании «Нафтогаз». Заявлять о том, что «Северный поток-2» принесет угрозу мировой безопасности и призывать Вашингтон к введению санкций — это вопросы не его уровня, высказался российский политик в беседе с «Лентой.ру».

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в беседе с агентством Reuters оценил потери Украины в случае запуска газопровода «Северный поток-2». По его словам, Киев будет терять ежегодно около двух миллиардов долларов.

«Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если "Северный поток — 2" будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны», — подчеркнул Витренко, добавив, что страна не утрачивает надежды заблокировать российский проект.

Руководитель «Нафтогаза» также полагает, что газопровод несет угрозу мировой безопасности, поэтому рассчитывает, что Конгресс США наложит на оператора Nord Stream 2 AG очередные санкции. По его словам, Вашингтон так или иначе понимает, что «Россия использует газ в качестве оружия, что она играет не по правилам».

Кто он такой?

Цеков заявил, что высказывания Витренко демонстрируют желание Украины сохранить за собой иждивенческое положение. Он подчеркнул, что этот «обиженный подход» мало-помалу начинает надоедать. Именно такая позиция Украины — бесконечные нападки на Россию и одновременное желание на ней наживаться — привела к тому, что Москва нашла другие способы транзита газа в Европу, пояснил Цеков.

Материалы по теме Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия? Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря

Слова Витренко об угрозе мировой безопасности от «Северного потока-2» вывели российского сенатора из себя. «Кто такой Витренко, чтобы делать такие заявления? Он руководитель "Нафтогаза" и должен думать о своей компании. Чего он лезет в политические вопросы и дает политические оценки? Пусть работает над тем, чтобы добиться поставок российского газа через Украину. Неужели он думает, что нас можно такими угрозами испугать? Можно создать проблемы для транзита газа в Европу и ЕС окажется без газа разве что. Они в конце концов допрыгаются, что вообще не будут наш газ получать. Потому что, честно сказать, они уже переходят все грани разумного», — высказался Цеков.

Он добавил, что эта ситуация вызывает у него бурные эмоции, но одновременно с этим восхитился выдержкой президента России Владимира Путина. «У руководства страны железные нервы и терпение. Я еще могу где-то резко высказаться, но у руководства выдержка безупречная. Если на Украине будут выстраивать нормальные отношения с Россией, будет им и газ и поставки через них в Европу. В противном случае, они договорятся», — резюмировал сенатор.

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» примет участие в сертификации газопровода «Северный поток-2». Такое решение принял регулятор ФРГ. По словам руководителя украинской компании, «Нафтогаз» готов в ближайшее время предоставить Германии информацию о невозможности сертификации газопровода.

Министерство энергетики Германии уже вынесло заключение по «Северному потоку-2». В ведомстве пришли к выводу, что газопровод не угрожает безопасности энергоснабжения Евросоюза. Теперь решение должно вынести Федеральное сетевое агентство Германии, которое проанализирует соответствие «Северного потока-2» правовым нормам ЕС. Заключение должно быть опубликовано до 8 января 2022 года. Далее оно будет направлено в Еврокомиссию, у которой будет еще два месяца на ответ.