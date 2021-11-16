Раскрыты признаки опасного кашля

Сотрудница кафедры медицинской химии и клеточной биологии в Гетеборгском университете Анна Эрмунд (Anna Ermund) раскрыла, что при некоторых заболеваниях во время кашля человек начинает задыхаться. Об этом пишет издание Expressen, передает «ИноСМИ».

Специалист назвала признаки опасного кашля, при наличии которых необходимо обратиться к врачу. Так, сочетание насморка с мокрым кашлем очень распространено. К ним может добавляться и повышенная температура. «Если у вас риновирус, то есть обычная простуда, то сначала вирус разъедает слизистые оболочки, а затем к нему присоединяются бактерии. И симптомы зависят от того, какие именно это бактерии», — сказала Эрмунд.

По ее словам, мокрый кашель является средством защиты организма. Выделение мокроты при кашле — ответ тканей на внедрение инфекции. Хотя чаще всего мокрый кашель — это симптом обычной простуды, он может оказаться и признаком более серьезного заболевания. «Многие из них опасны для маленьких детей. Например, в этом году наблюдается множество случаев респираторно-синцитиального вируса, а несколько лет назад была вспышка коклюша», — сказала врач. При этом у взрослых может появиться хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

В основном эта болезнь появляется как следствие курения табака. Болезнь часто развивается в течение нескольких лет и долго не дает о себе знать. «При ХОБЛ бывает мокрый кашель с одышкой. При таких симптомах надо идти к врачу», — подчеркнула Эрмунд.

Первые симптомы болезни легкие, однако со временем пациенты испытывают затруднения в дыхании, утрачивают выносливость, и появляются сложности с обеспечением организма кислородом.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев назвал способы быстро вылечить кашель. Специалист отметил, что кашель — это реакция организма на инфекцию, которая может сохраняться даже после выздоровления. Он посоветовал принимать противовирусные, противомикробные средства.