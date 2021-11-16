Российским удобрениям предсказали проблемы за границей

Нескольким крупнейшим российским производителям минеральных удобрений предсказали возможные проблемы при отгрузках за границу из-за введения квот. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к компаниям источники.

Сейчас продаются объемы на январь-февраль, поскольку договоры обычно заключаются за два-три месяца до даты поставки. При этом введенные правительством ограничения на вывоз удобрений установлены с 1 декабря 2021 по 31 мая 2022 года. Собеседники издания сообщили о резком снижении скорости перевозок минеральных удобрений по железной дороге, задержках отгрузок и первых дефолтах по контрактам.

Хотя размер квот соответствует прежним уровням экспорта, компаниям теперь нужно получить экспортную лицензию. Минпромторг и Минсельхоз должны до 25 ноября утвердить порядок расчета объемов квот и распределить их между производителями, однако собеседники издания опасаются, что министерства не уложатся в сроки. В Минпромторге отказались комментировать ситуацию. В Минсельхозе заявили, что вместе с Минпромторгом прорабатывают подходы по установлению порядка выдачи, приостановления, отзыва и аннулирования лицензий на экспорт минеральных удобрений.

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В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) сообщили, что в последние несколько лет оформление экспортных отгрузок минеральных удобрений происходило «по отлаженным процедурам, обеспечивавшим ритмичную работу предприятий отрасли и транспортной системы». Там надеются на сохранение ситуации в дальнейшем.

Источник издания на рынке удобрений заявил, что Россия считается надежным поставщиком минеральных удобрений, в том числе благодаря оптимальному таможенному регулированию. Изменение правил игры приведет к масштабному сбою и срывам по всей цепочке экспортных поставок. Он считает, что усугубится и без того тяжелая ситуация с железнодорожными грузоперевозками на подходах к портам. Это приведет к срыву графиков и негативно скажется на качестве отправки других грузов.

Собеседник газеты в крупной транспортной компании разделяет эти опасения. По его мнению, задержанные грузы не удастся быстро переориентировать по разным причинам. Скажется недостаточная пропускная способность железных дорог, а также дефицит вагонного парка и региональных складов для хранения минеральных удобрений.

Аналитик инвестиционного банка «ВТБ Капитал» Елена Сахнова не считает ситуацию катастрофичной. Она надеется, что министерства успеют подготовить необходимые документы к назначенному сроку. Даже если этого не случится, задержка составит не более нескольких дней, что часто происходит при экспортных поставка, например, из-за непогоды в портах. Она считает, что поставщики компенсируют эти объемы в рамках своей полугодовой квоты.

3 ноября правительство приняло постановление, ограничивающее экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений с 1 декабря 2021 по 31 мая 2022 года. Квота распространяется на страны, не входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Размер квот — 5,9 миллиона тонн для азотных удобрений и 5,35 миллиона тонн для содержащих два или три питательных элемента — азот, фосфор и калий. Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил новые меры необходимостью обеспечить внутренний рынок удобрениями, чтобы избежать повышения цен на продовольствие.