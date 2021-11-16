Оползень в Канаде заблокировал на шоссе сотни людей

Reuters: в Канаде из-за оползня оказались в западне сотни людей, их эвакуировали вертолеты

В канадской провинции Британская Колумбия оползень, вызванный сильными дождями, заблокировал на участке горного шоссе сотни людей в автомобилях, власти отправили вертолеты, чтобы их эвакуировать. Целый небольшой город в том же районе пришлось эвакуировать из-за наводнения, пишет Reuters.

Около 275 человек, включая примерно 50 детей, оказались в западне: обвал лишил их возможности уехать из этой части шоссе. Они пробыли там около суток — пока ведутся работы по устранению препятствий, их машины остались на дороге.

Сильные дожди приводят к наводнениям в значительной части запада Канады. Город Мерритт, которому угрожало сильное затопление, был эвакуирован целиком — уехать пришлось более чем 7 тысячам его жителей.

Как сообщали ранее в МЧС России, в 2021 году от наводнений и паводков пострадали более 21 тысячи россиян.