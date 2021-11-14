Подсчитано число пострадавших от паводков россиян

МЧС: в России в 2021 году от наводнений и паводков пострадали более 600 населенных пунктов

В России в 2021 году от наводнений и паводков пострадали более 21 тысячи человек. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

По подсчетам ведомства, подобные ЧП фиксировались в более чем 600 населенных пунктах. Затопленными оказались более 10 тысяч домов и 250 социально значимых объектов, а также почти 300 мостов и более 700 участков автодорог.

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В МЧС уточнили, что более других от наводнений пострадали Крым, Забайкальский, Краснодарский и Хабаровский края, Амурская область и Еврейская автономная область. Причинами увеличения паводков специалисты назвали аномальные показатели водности на реках Дальнего Востока, Сибири и юга России вкупе с циклонической активностью.

В сентябре глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что ежегодный экономический ущерб от наводнений на территории России составляет около 75 миллиардов рублей. Министр отметил, что к 2024 году планируется построить и реконструировать более 380 километров сооружений инженерной защиты. По его словам, более 55 процентов проблемных участков русел рек будут расчищены.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что города, расположенные в низовьях горных рек, наиболее подвержены погодным явлениям. Он объяснил, что опасные явления, связанные с взрывной конвекцией и приводящие к активным осадкам и очень сильным ветрам, предсказывать сложнее остальных. Наводнения в первую очередь угрожают тем российским городам, которые расположены в низовьях рек, а также приморским городам. Сильные осадки повышают уровень воды, что приводит к подтоплению населенных пунктов и проблемам в низовьях этих рек.