Глава Минприроды назвал размер ущерба от наводнений

Глава Минприроды Козлов: ущерб от наводнений в России достигает 75 миллиардов рублей в год

Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что ежегодный экономический ущерб от наводнений на территории России составляет около 75 миллиардов рублей. Его слова приводит РИА Новости.

Министр отметил, что к 2024 году планируется построить и реконструировать более 380 километров сооружений инженерной защиты. По его словам, более 55 процентов проблемных участков русел рек будут расчищены.

Козлов добавил, что ведомство был сформирован новый федеральный проект по защите населения от наводнений. Однако пока он ограничен в финансировании. «К тому же неблагоприятные явления усугубляются. В этом году паводок, который характерен для сезона осенних муссонов, пришел в июне. На сегодняшний день прошло несколько его волн», — подчеркнул он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что города, расположенные в низовьях горных рек, наиболее подвержены погодным явлениям. Он объяснил, что опасные явления, связанные с взрывной конвекцией и приводящие к активным осадкам и очень сильным ветрам, предсказывать сложнее остальных. Наводнения в первую очередь угрожают тем российским городам, которые расположены в низовьях рек, а также приморским городам. Сильные осадки повышают уровень воды, что приводит к подтоплению населенных пунктов и проблемам в низовьях этих рек.