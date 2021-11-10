Ученые предрекли исчезновение нескольких стран

Глобальное изменение климата может привести к исчезновению нескольких тихоокеанских островных государств, а также к крупным природным катаклизмам. Такое развитие событий предрекли ученые в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), передает РИА Новости.

Эксперты отметили, что температура вод Тихого океана увеличивается как минимум в три раза быстрее среднемировых темпов потепления. При этом тепловые волны наносят непоправимый вред экосистеме океана, от которой зависит жизнедеятельность всего региона и ряда конкретных стран.

По словам ученых, такие природные явления, как лесные пожары в Австралии и наводнения в Юго-Восточной Азии, будут повторяться из года в год. В ВМО также предупредили, что тропический ледник между Гималаями и Андами исчезнет в течение пяти лет.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предложил использовать для спасения планеты инвестиционные возможности капитализма, а не государственные средства контроля. Он подчеркнул, что попытки властей стран сдерживать изменения климата при помощи запретов, регулирования и налогов приводят к увеличению стоимости жизни граждан и плохо влияют на бизнес-среду.