Раскрыты маршруты международных авиаперелетов Виктора Пелевина

Раскрыта информация о маршрутах международных авиаперелетов российского писателя Виктора Пелевина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в своем расследовании.

Журналисты отметили, что в 2019 году Пелевин неоднократно вылетал из России в разные страны. В феврале он отправился из Шереметьево в Пхукет, в мае вернулся в Москву, в августе улетел в Бангкок, а в сентябре прилетел в Шереметьево из Малаги, Испания.

В материале Mash указывается, что 30 ноября 2019 года автор вылетел из Москвы в Бангкок и больше не возвращался в Россию.

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Ранее во вторник, 16 ноября, стало известно местонахождение Виктора Пелевина. В Telegram-канале Mash были опубликованы фотографии человека, похожего на Пелевина. Утверждается, что его нашли в Таиланде, где он находится с 2019 года.

В августе издание The Blueprint показало свежую фотографию Пелевина. Портрет якобы был сделан в 2020 году.

Виктор Пелевин — автор таких популярных романов, как «Чапаев и Пустота», «Generation "П"», «Омон Ра» и «Empire V». Он также является лауреатом литературных премий, среди которых «Малый Букер» и «Национальный бестселлер». Многие читатели сомневаются, существует ли Пелевин на самом деле. Писатель не появляется на публике и редко дает интервью, из-за чего распространились слухи о том, что за литературным псевдонимом скрывается группа авторов.