Шойгу выступил с заявлением из-за обострения армяно-азербайджанского конфликта

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с заявлением из-за обострения конфликта на границе Армении и Азербайджана, передает ТАСС со ссылкой на российское военное ведомство.

Шойгу в ходе телефонных переговоров с коллегами из обеих стран призвал стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки.

В свою очередь, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил российскому коллеге, что ими пресечена провокация Армении на границе.

Ранее Шойгу пообщался также с министром обороны Армении Суреном Папикяном. Он подтвердил готовность Москвы приложить усилия для прекращения боевых действий, возвращения военнопленных и урегулирования ситуации.

16 ноября на границе Армении и Азербайджана начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокациях. По данным оборонных ведомств двух стран, ситуация на границе остается крайне напряженной.