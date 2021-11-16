Министр обороны Армении обсудил с Шойгу обострение на границе с Азербайджаном

Министр обороны Армении Сурен Папикян во вторник, 16 ноября, провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении, передает «Sputnik Армения».

По данным ведомства, Папикян проинформировал Шойгу об обстановке на армяно-азербайджанской границе на фоне обострения ситуации. В ходе беседы глава Минобороны Армении указал на то, что действия Вооруженных сил (ВС) Азербайджана грубо нарушают положения трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года.

Шойгу в свою очередь подтвердил готовность Москвы приложить усилия для прекращения боевых действий, возвращения военнопленных и урегулирования ситуации.

16 ноября на границе Армении и Азербайджана начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван обратился к Москве с призывом защитить территориальную целостность Армении в соответствии с двухсторонним договором от 1997 года. На данный момент известно, что в плен попали 12 армянских военнослужащих, убитые и раненые есть с обеих сторон. По данным оборонных ведомств двух стран, ситуация на границе остается крайне напряженной.