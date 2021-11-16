Диетолог предупредила о вреде красной икры и назвала группу риска

Красную икру опасно есть аллергикам, гипертоникам, людям, страдающим сахарным диабетом второго типа, ожирением и обладателям болезней почек, назвала группу риска врач-диетолог Анна Белоусова, пишет «Вечерняя Москва».

Как уточнила специалист, некоторые люди могут иметь аллергию на этот продукт, и тогда даже «маленькая тарталетка может наделать бед». Если употреблять по столовой ложке икры ежедневно, то возникает солевая нагрузка, это особо опасно для людей, страдающих от высокого давления. «Если гипертония особо чувствительная, икру нужно переводить в разряд деликатесов. Соль может вызвать задержку воды и, как следствие, отеки, повышение артериального давления», — предупредила она о вреде продукта.

При некоторых болезнях почек также запрещено есть икру, это обговаривается с лечащим врачом. Из-за того, что продукт задерживает обмен жидкостей в организме, икра не показана людям, страдающим ожирением. Если регулярно есть икру, в организме появляется избыток витамина D, но этот случай маловероятен зимой.

Специалист посоветовала сбалансировать рацион. К примеру, если на новогоднем столе много икры, стоит убрать другие продукты с высоким содержанием соли. «Надо ограничить потребление соленого и острого: маринованных продуктов, копченой колбасы. Также важно есть больше овощей и фруктов», — резюмировала она.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что в продукте содержится высокая концентрация витаминов А, Е и D. Эти жирорастворимые витамины способны накапливаться в организме и вызывать гипервитаминоз.