В РФС отреагировали на слова Карпина о возможном уходе из сборной

Спортивный директор РФС Лексаков о возможном уходе Карпина из сборной: поддерживайте его

Спортивный директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков прокомментировал заявление главного тренера национальной команды Валерия Карпина о возможном уходе с должности. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Карпин находится в раздумьях? Мое мнение — поддерживайте его», — отреагировал на слова специалиста Лексаков.

После поражения сборной России в матче с Хорватией Карпин признался, что допускает уход с поста главного тренера. Он заявил, что для принятия окончательного решения ему понадобится неделя. Специалист не исключил, что покинет команду до стыковых матчей.

14 ноября сборная России проиграла Хорватии в заключительном матче квалификации на чемпионат мира-2022. Команда заняла второе место в группе и не смогла пройти на предстоящий мундиаль напрямую. За выход в финальный турнир россияне будут бороться в стыковых матчах в марте 2022 года.

Карпин возглавил сборную России в июле. Соглашение специалиста рассчитано до конца декабря.