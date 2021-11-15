Карпин высказался о возможном уходе из сборной после поражения от Хорватии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что не уверен, что будет у руля команды в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. Специалист принял участие в эфире «Коммент.Шоу» на YouTube.

52-летний Карпин признался, что допускает возможный уход с поста главного тренера. Он отметил, что ему необходима неделя, чтобы определиться со своим будущим. Тренер не исключил, что в стыковых матчах уже не будет руководить командой.

Ранее в эфире «Коммент.Шоу» Карпин оценил выступление своей команды в матче с Хорватией. По словам специалиста, его подопечные не пытались играть в футбол. Он отдельно отметил, что при этом не имеет никаких претензий к настрою игроков.

Сборная России проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Команда утратила лидерство в группе и будет пробиваться в финальный турнир через стыки .

Карпин возглавил сборную России в июле. Соглашение специалиста рассчитано до конца декабря.