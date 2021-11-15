Сборная России поддержала забившего автогол Кудряшова

Сборная России по футболу об автоголе Кудряшова: выигрываем вместе, проигрываем тоже

Сборная России поддержала забившего автогол защитника Федора Кудряшова после поражение от команды Хорватии в матче заключительного десятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022. Соответствующий пост появился на странице российской сборной в Instagram.

«Мы – команда. Выигрываем вместе. Проигрываем тоже», — говорится в посте.

Ранее главный тренер сборной Валерий Карпин назвал поражение команды заслуженным, а настроение спортсменов расстроенным. «Когда ты не создал ни одного момента, закрываешься от мяча, контригру не навязываешь — так происходит. Нужно было заставлять хорватов хоть чуть-чуть бегать без мяча», — объяснил результат матча он.

Встреча прошла в Сплите и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 81-минуте забил в свои ворота Кудряшов. Известно, что незадолго до этого футболист получил травму.

Таким образом, россияне набрали 22 очка и заняли второе место в группе H, упустив путевку на чемпионат мира в Катаре. Им предстоит сыграть два стыковых матча. Хорваты с 23 очками расположились на первом месте и отобрались на мундиаль.