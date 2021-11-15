Показано видео травмы Кудряшова перед автоголом в матче с Хорватией

«Матч ТВ» опубликовал видео, снятое из-за ворот сборной России во время матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против команды Хорватии. Ролик доступен в Twitter-аккаунте канала.

Самый драматичный эпизод дня 🤭



Кудряшов дергает заднюю, продолжает через боль и сразу же… @TimZhur заснял роковой момент из-за ворот – чем не претендент на «Оскар»? Ну а Федя все равно мужик. Страшно подумать, какие мысли пронеслись в тот момент. Сил 💪 pic.twitter.com/cglNgdSWq3 — Матч ТВ (@MatchTV) November 15, 2021

Показаны кадры эпизода, случившегося непосредственно перед автоголом защитника сборной России Федора Кудряшова. На них виден момент получения травмы игроком. Кудряшов схватился за заднюю поверхность бедра. После этого он продолжил играть, а спустя несколько секунд забил в свои ворота.

Ранее о травме Кудряшова во время матча высказался главный тренер сборной Валерий Карпин. Он заявил, что не заметил конкретного эпизода, однако обратил внимание на то, что на тот момент замен у тренерского штаба уже не осталось.

Автогол Кудряшова стал единственным мячом, забитым в матче заключительного тура отбора к ЧМ-2022. Победа позволила хорватской сборной опередить команду Карпина и занять первое место в группе H.

Сборная России продолжит борьбу за право выступить на чемпионате мира в стыковых матчах. В полуфинале российские футболисты могут встретиться с Шотландией, Чехией, Швецией и Австрией. В финале россияне могут сыграть с Северной Македонией, Польшей и Португалией.