Забивший автогол Кудряшов доигрывал матч с Хорватией с травмой

Защитник сборной России Федор Кудряшов, забивший автогол в матче с Хорватией заключительного десятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022, доигрывал последние минуты матча с травмой. Об этом сообщает «Матч ТВ».

На 81-й минуте игры Кудряшов срезал мяч в свои ворота, при этом за несколько десятков секунд до автогола он держался за заднюю поверхность бедра и хромал.

Реакция сборной

Главный тренер сборной Валерий Карпин на вопрос журналиста, видел ли он, что Кудряшов травмирован, ответил отрицательно.

Не видел, что было с Кудряшовым. С удовольствием бы его заменил, но у нас не осталось возможности — к тому моменту использовали уже пять замен. Естественно, Кудряшов сейчас расстроен. Мы его поддержали. Такое могло случиться с каждым — мяч мог попасть в колено, руку, голову Валерий Карпин

После игры Instagram Кудряшова был завален оскорблениями. Сейчас страница футболиста открыта, однако закрыты комментарии под последними постами. Несмотря на критику общественности, в сборной спортсмена поддержали. Соответствующий пост появился на странице российской команды в Instagram.

Мы – команда. Выигрываем вместе. Проигрываем тоже Сборная России по футболу

Защитник сборной Игорь Дивеев в эфире «Матч ТВ» заявил, что результат встречи не является самым обидным в его карьере, и отметил, что он не испытывает никаких особенных эмоций из-за этого. «С Хорватией мы не очень играли, могли гораздо лучше играть. Тренировались контролировать мяч, но не получалось», — оценил игру он.

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис также высказался об игре команды России. По его мнению, футболисты Карпина достойно сражались, но фортуна была не на их стороне. Он также добавил, что при нормальной погоде болельщики бы увидели другой матч.

«Игра катилась к ничьей»

Бывший владелец футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко назвал поражение российской команды в Сплите очень обидным, поскольку у хорватов не было никаких шансов. Его слова передает РИА Новости.

Червиченко сравнил автогол Кудряшова с ошибкой экс-голкипера сборной России Александра Филимонова в игре с Украиной в 1999 году, когда игра шла за путевку на чемпионат Европы. За две минуты до конца матча российская команда также упустила победу из-за автогола.

Игра катилась к ничьей. Зачем туда полез Кудряшов?! Что он искал в этом углу и зачем полетел на этот мяч? Непонятно. Как Филимонов, побежавший зачем-то выбивать мяч Шевченко, когда мы тоже не поехали. Вот второй теперь такой же у нас Андрей Червиченко

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев сообщил РИА Новости, что в проигрыше нельзя обвинять Кудряшова. По его мнению, в поражение сборной России было заслуженным, так как команда слишком много времени провела в обороне.

Ни в коем случае нельзя винить Федора Кудряшова. Такое может случиться с любым футболистом. Любой мог оказаться на месте Федора. При таком давлении хорватов было легко допустить ошибку Валерий Газзаев

Решающий матч

14 ноября прошла встреча российской сборной в решающем матче с хорватами в Сплите. Она завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Таким образом, россияне набрали 22 очка и заняли второе место в группе H, упустив путевку на чемпионат мира в Катаре. Им предстоит сыграть два стыковых матча. Хорваты с 23 очками расположились на первом месте и отобрались на мундиаль.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В турнире примут участие 32 команды. Жеребьевка финальной части мундиаля пройдет в апреле 2022-го.