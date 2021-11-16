Кудрявцева ответила решившему судиться с шоу «Секрет на миллион» Пригожину

Кудрявцева в ответ на иск Пригожина: шоу «Секрет на миллион» не отвечает за слова героев

Ведущая программы «Секрет на миллион» на канале НТВ Лера Кудрявцева ответила продюсеру Иосифу Пригожину, который решил подать в суд на шоу и певца Авраама Руссо из-за его высказываний, прозвучавших в эфире передачи. В беседе с изданием NEWS.ru она заявила, что создатели шоу не отвечают за то, что говорят гости.

«По-моему, это обвинения в адрес Авраама Руссо. И мы не в ответе за то, что говорят наши герои», — посчитала Кудрявцева.

Ведущая также отказалась участвовать в примирении Пригожина и Руссо и заявила, что не планирует звать их в программу «Секрет на миллион» или шоу «Звезды сошлись», чтобы обсуждать возникший из-за высказываний музыканта конфликт. «Пусть они решают свои вопросы сами», — подчеркнула телеведущая.

Ранее Пригожин заявил о намерении судиться с шоу «Секрет на миллион» и Авраамом Руссо из-за слов в его адрес. Продюсер рассказал, что уже обратился к адвокату Сергею Жорину, и подчеркнул, что Руссо — единственный человек, которому он в жизни не подаст руки.

Причиной недовольства продюсера стали высказывания Руссо, прозвучавшие в эфире шоу «Секрет на миллион». В выпуске, который вышел в эфир 14 ноября, музыкант намекнул, что в 2006 году Пригожин принимал участие в покушении на него. Позднее артист переехал в США.

