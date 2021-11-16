Ургант поддержал сборную России после поражения от Хорватии

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал в эфире Первого канала поражение сборной России от национальной команды Хорватии в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022. Запись выпуска программы «Вечерний Ургант» доступна на YouTube.

Ведущий появился в студии с усами. Ургант объяснил, что решил возродить акцию «Усы надежды», чтобы поддержать российскую сборную после проигрыша. «Нам нужно попасть в финальную часть чемпионата мира», — заявил он, с иронией отметив, что успех команды зависит именно от этого флешмоба.

Также Ургант высмеял футболиста сборной России Федора Кудряшова, который забил мяч в свои ворота на 81-й минуте матча. «Когда Федор Кудряшов возвращался на своей машине в свой загородный дом, уже был гололед, его немножко занесло, и он не попал в свои ворота», — пошутил над спортсменом телеведущий.

Шоумен предположил, что причиной поражения россиян могли стать плохие погодные условия в Хорватии. По его словам, из-за сильного дождя футболисты играли по колено в воде. «Я считаю, что виноват дождь. Впрочем, как обычно», — сыронизировал Ургант.

14 ноября сборная России проиграла Хорватии в заключительном матче квалификации на чемпионат мира по футболу-2022. Россияне заняли второе место в группе и таким образом не смогли пройти на предстоящий мундиаль напрямую. За выход в финальный турнир команда будет бороться в стыковых матчах в марте 2022 года.

Флешмоб «Усы надежды» был запущен Ургантом в преддверии чемпиона мира 2018 года для поддержки сборной России и ее бывшего тренера Станислава Черчесова. Вслед за телеведущим в акции тогда приняли участие спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, актер Михаил Боярский и режиссер Никита Михалков.

