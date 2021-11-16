В Госдуме назвали немужскими слова Карпина о возможном уходе из сборной России

Депутат Свищев о возможном уходе Карпина из сборной России: бросать команду — не по-мужски

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал слова главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина о возможном уходе из команды. Его цитирует Sport24.

«Эти слова показывают его эмоции и переживания. Бросать команду в данной ситуации — не по-мужски. На полпути расстаться с командой будет некорректно», — заявил депутат. По его мнению, Карпин доведет дело до конца, а игроки команды правильно воспримут слова тренера. Свищев подчеркнул, что Карпин является на данный момент лучшей кандидатурой для работы со сборной России.

15 ноября Карпин признался, что может уйти из сборной России перед стыковыми матчами за выход на чемпионат мира-2022. Он отметил, что ему необходима неделя, чтобы определиться с будущим.

Сборная России проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022 со счетом 0:1. Команда упустила лидерство в группе и будет пробиваться на мундиаль через стыковые матчи.

Карпин возглавил сборную России в июле этого года. Соглашение со специалистом рассчитано до конца декабря.