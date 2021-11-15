Появилось видео из раздевалки сборной России после поражения от Хорватии

Появилось видео с игроками сборной России в раздевалке после матча с Хорватией в Сплите

В сети появилось видео из раздевалки сборной России по футболу после поражения команды от Хорватии со счетом 0:1. Ролик доступен в аккануте национальной команды в Twitter.

Предматчевый настрой, борьба на поле и оглушительная тишина в раздевалке после игры – видео с матча Хорватия – Россия уже на нашем ютубе.#НашиПарни — Сборная России (@TeamRussia) November 15, 2021

На кадрах видно, что подопечные Валерия Карпина молчат после неудачи в Сплите. Защитник команды Федор Кудряшов на видео сидит с опущенной головой: он отправил мяч в собственные ворота в решающей встрече отборочного турнира.

Ранее главный тренер национальной команды стал гостем «Коммент.Шоу», где общался с журналистами о поражении сборной в матче с Хорватами. В частности, Карпин признался, что не увидел футбола в исполнении своих подопечных. Он подчеркнул, что это претензия именно к качеству игры, а не самоотдаче футболистов на поле.

Также 52-летний специалист не исключил, что не будет руководить сборной на матчах отбора. Контракт Карпина со сборной истекает в декабре.

Поражение сборной России в матче с Хорватами лишило команду прямой путевки на ЧМ-2022. Российским футболистам предстоят стыковые матчи.