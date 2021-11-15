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Карпин отреагировал на совет хорватского тренера «добавить яйца»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин согласен, что игрокам нужно «добавить яйца»
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Валерий Карпин
Валерий Карпин
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова члена тренерского штаба команды Хорватии Ведрана Чорлуки. Специалист принял участие в эфире «Коммент.Шоу» на YouTube.

52-летний наставник российской сборной согласился со словами Чорлуки, который советовал подопечным Карпина «добавить яйца» перед ключевыми матчами. Карпин убежден, что уверенные в себе футболисты добьются на поле большего и смогут вести остальных за собой.

Ранее в эфире «Коммент.Шоу» Карпин признался, что не увидел попыток играть в футбол со стороны своих подопечных в матче против Хорватии. Он уточнил, что речь не идет о настрое: в данном аспекте у Карпина нет претензий к игрокам.

Сборная России уступила Хорватии с минимальным счетом в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Неудача не позволила команде Карпина выйти на чемпионат мира с первого места в группе. Вместо этого россиянам придется пробиваться на мундиаль через стыковые матчи.

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