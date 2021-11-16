Назван способ восполнить дефицит витамина D без лекарств

Эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала россиянам, какие продукты помогают восполнить недостаток витамина D в организме, передает РИА Новости.

Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств. По ее словам, для этого нужно включить в рацион жирную рыбу (лосось, тунец, треску и сардины) и яичный желток, а также следует принимать солнечные ванны.

«Кроме того, сегодня выпускаются молоко, йогурты, соки, обогащенные витамином D, — производители облучают их ультрафиолетом. Однако покрыть потребность организма в витамине только за счет пищи невозможно. Если поставить такую цель — придется каждый день съедать около одного килограмма трески», — подчеркнула Бочарова.

Специалист добавила, что жителям средней полосы России в период с мая по сентябрь важно принимать солнечные ванны. По ее словам, для взрослых необходимо получать 600-800 МЕ (международных единиц) витамина D в сутки. Людям старше 50 лет — 800-1000 МЕ, поскольку для обеспечения прочности костей требуется большее количество ресурсов.

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