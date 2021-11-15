Кардиолог назвала полезные для сердца продукты

Врач-кардиолог Виктория Старосветская рассказала россиянам, какие продукты необходимо употреблять для поддержания сердечно-сосудистой системы, пишет «Газета.Ru».

По словам эксперта, недостаток жирных кислот в рационе является одной из основных причин развития атеросклероза и повышения «плохого» холестерина. Чтобы избежать этих недугов, необходимо добавить в рацион рыбу — сардину, тунца, скумбрию и форель. Кроме того, полезными продуктами врач назвала авокадо, орехи и листовые овощи.

Так, в авокадо содержится множество полезных жиров и значительное количество калия — «одного из важнейших микроэлементов для нашего сердца». Орехи, в частности, миндаль, грецкие и кедровые орехи, богаты полиненасыщенными жирами.

«В идеале предварительно замачивать их перед употреблением. Также добавьте в рацион растительные масла — они содержат полиненасыщенные жирные кислоты, витамины А и Е, антиоксиданты. Очень полезны оливковое, кунжутное, льняное, тыквенное масла. Не только сердце, но и самый большой орган — кожа — будут вам благодарны», — подчеркнула Старосветская.

Кардиолог также призвала ежедневно есть листовые овощи — брокколи, рукколу и шпинат. Во всех продуктах содержится большое количество калия, магния, железа, кальция, витаминов K, C, E, витаминов группы В, бета-каротина и жирных кислот Омега-3.

«Эти элементы нормализуют свертываемость крови, защищают сосуды и улучшают функции выстилающих их клеток. Также в зеленых овощах много клетчатки, которая нужна для нормального функционирования пищеварительной системы», — заключила медик.

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