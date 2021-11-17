Чемпионка UFC Шевченко показала образ для фильма на Netflix

Чемпионка UFC Шевченко предстала в образе персонажа из фильма на Netflix

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко опубликовала фото, где предстала в образе из фильма Bruised («В синяках») с Холли Берри. Пост доступен в Instagram спортсменки.

Картина доступна на платформе Netflix с 24 ноября. На фото Шевченко демонстрирует рыжие волосы. По ее словам, она впервые в жизни перекрасилась и сделала это ради съемок. Цвет волос героини выбирала именно Берри, которая также является режиссером фильма.

Шевченко играет соперницу героини Берри. Она известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и является чемпионкой организации в наилегчайшем весе. Она шесть раз защитила титул.

На счету Шевченко 22 победы при трех поражениях. Также в UFC выступает и родная сестра спортсменки Антонина.