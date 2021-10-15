Netflix представил трейлер фильма с участием чемпионки UFC Шевченко

Представлен трейлер «В синяках», где с Холли Берри снялась Валентина Шевченко из UFC

Платформа Netflix представила в сети трейлер спортивной драмы Bruised («В синяках»), где режиссером и исполнительницей главной роли стала голливудская актриса Холли Берри. Ролик доступен на YouTube-канале сервиса.

Фильм рассказывает историю девушки-бойца в исполнении Берри. Главную соперницу героини сыграла девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко, известная по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В трейлере присутствуют кадры битвы взглядов между оппонентками и отрывок решающего поединка. Также в трейлере можно увидеть и бразильянку Габи Гарсия, которая выступает в MMA и грэпплинге.

Шевченко, которая удерживает пояс чемпионки UFC, также поделилась роликом в своем Instagram. Об участии спортсменки в съемках картины стало известно в 2020-м.

Шевченко — перуанская и киргизская девушка-боец MMA и кикбоксерша.