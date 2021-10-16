Чемпионка UFC Шевченко показала фото со съемок фильма для Netflix

Валентина Шевченко из UFC поделилась фото со съемок фильма с Холли Берри

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко поделилась фото со съемок фильма Bruised («В синяках»), премьера которого состоится на Netflix. Пост доступен в Instagram спортсменки.

33-летняя Шевченко показала фото в образе девушки-бойца из фильма по кличе Леди Убийца. Спортсменка, известная по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), снялась в картине вместе с голливудской актрисой Холли Берри.

Чемпионка UFC сыграла соперницу главной героини. Персонаж Берри по сценарию реанимирует свою карьеру в профессиональном MMA после того, как заново обретает сына.

Трейлер «В синяках» появился в сети 15 октября. Берри не только сыграла главную роль в картине. Фильм стал дебютной режиссерской работой американки.

Шевченко одержала 22 победы при трех поражениях в MMA.