Власти заявили о проблемах с трассой Москва-Екатеринбург

Власти рассказали о проблемах при строительстве скоростной магистрали М-12 Москва-Казань-Екатеринбург-Тюмень. Для выполнения работ перестало хватать трудовых ресурсов. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24», передает URA.RU.

«[Строительство трассы] идет очень тяжело. Ключевая проблема — это отсутствие трудовых ресурсов. Из-за пандемии у нас около одного миллиона рабочих-мигрантов не стало. Этот дефицит надо чем-то восполнять. Проблемы есть, но мы пока от сроков не отказываемся», — сказал Хуснуллин. Летом вице-премьер заявил, что трассу Москва-Екатеринбург начнут постепенно открывать в 2022 году, основная ее часть будет доступна уже в 2023 году. Полностью магистраль откроют до 2024 года.

После появлении в СМИ сообщений о нехватки рабочей силы, глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал, что даже при текущих проблемах при строительстве не будут задействовать труд заключенных, пишет «РИА Новости». На соответствующих вопрос журналистов он ответил: «Нет, труд заключенных — это не наша история».

На интервью Хуснуллин добавил, что по трассе до Екатеринбурга уже разрабатывается проектно-сметная документация. Дорогу до Тюмени уже строят, а до Челябинска дорогу расширят в 2022 году. Общая протяженность магистрали М-12 составит около 1,6 тысячи километров, из которых 800 километров займет участок от Казани до Екатеринбурга. Дорога свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан.