Доктор Комаровский предложил ввести психиатрическую экспертизу для депутатов

Врач и телеведущий Евгений Комаровский предложил ввести психиатрическую экспертизу для депутатов. В программе «Час Голованова» на телеканале «Украина» доктор заявил, что регулярно слышит высказывания чиновников, которые, по его мнению, нездоровы. Фрагмент выпуска программы доступен на YouTube.

Доктор возмутился тем, что вокруг вакцинации от коронавируса возникло множество антинаучных мифов. При этом он обратил внимание на то, что ничем не подкрепленные провокационные высказывания нередко произносят чиновники. «Человек генерирует некий набор слов, а ты должен попытаться опровергнуть то, что не имеет под собой в принципе никакой основы», — сказал специалист.

По мнению Комаровского, депутаты «должны проходить хоть какой-то интеллектуальный отбор». Тем не менее доктор констатировал, что регулярно наблюдает в эфире 3-4 чиновников «с очевиднейшими симптомами шизофрении». О ком именно идет речь, врач не уточнил.

Именно поэтому доктор посчитал, что чиновники должны проходить психиатрическую экспертизу. «Я бы изо всех сил рекомендовал нашей власти уже сейчас заложить в бюджет, когда будут следующие выборы, наблюдательный совет психиатров, которые кандидатов в депутаты будут тестировать», — заключил медик.

Ранее Комаровский назвал ошибкой решение поддержать президента Украины Владимира Зеленского на выборах в 2019 году. По мнению доктора, избиратели, проголосовавшие за Зеленского, «лоханулись», поскольку выбрали президента без какого-либо представления о его будущей команде.