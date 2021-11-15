Доктор Комаровский назвал вескую причину разбудить больного ребенка

Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос подписчицы о том, нужно ли прерывать сон ребенка, если у него начала подниматься температура. В посте, опубликованном в Instagram, он назвал вескую причину разбудить больного.

«Можно мирно спать, если температура до 38 градусов, но если растет, то нужно будить и поить, давать жаропонижающее», — заявил доктор. Он объяснил, что главная опасность высокой температуры заключается в том, что ребенок теряет огромное количество жидкости. «Когда он не пьет, а температура высокая, тогда наступает обезвоживание», — добавил Комаровский.

Он также отметил, что больной ребенок должен спать в комфортных условиях. «Если в комнате прохладно и влажно, если ребенок много пил и у него нормальное мочеиспускание, то можно и не будить, но если в доме тепло и сухо, если ребенок мало пьет, а жар у него растет, то вы проснетесь с температурой 40 и поедете в больницу», — предупредил врач и настоятельно рекомендовал приводить в порядок комнату, в которой спит ребенок.

Ранее доктор развеял популярный миф, связанный с молочными зубами. Телеведущий заявил, что процедура «запечатывания» зубов, то есть покрытия их специальным раствором, состоящим из кальция и фосфора, действительно помогает защитить ребенка от кариеса. При этом Комаровский отметил, что «запечатывание» абсолютно бесполезно для детей с молочными зубами.