Губерниев оценил драку из-за российского флага во время матча сборной Украины

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал драку на трибунах во время матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины. Его слова приводит Sport24.

«Дуракам закон не писан, если писан, так расписан. Украинские болельщики — просто дураки. Если будут продолжать так делать, то будут регулярно получать звездюлей на всех соревнованиях. Есть такое выражение — без звездюлей как без пряников. Может, у них девиз такой», — заявил журналист. Он добавил, что, возможно, такое поведение нравится украинским фанатам.

Ранее 17 ноября стало известно, что во время матча отбора к ЧМ украинские болельщики перевернули российский флаг с гербом. Боснийцы посчитали, что перед ними размахивают сербским флагом, и приняли это за провокацию. Из-за триколора началась драка между болельщиками. Ситуация потребовала вмешательства полицейских.

Матч между командами прошел в боснийском городе Зеница и завершился победой гостей со счетом 2:0. Украинцы продолжат борьбу за путевку на чемпионат мира в плей-офф. Они завершили отборочный турнир на втором месте в своей группе, первое заняла сборная Франции.