Сборная Украины по футболу вышла в стыковые матчи квалификации ЧМ-2022

Украина со счетом 2:0 победила Боснию и Герцеговину и вышла в стыковые матчи ЧМ-2022

Сборная Украины на выезде победила Боснию и Герцеговину в заключительном матче группового этапа квалификации чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 16 ноября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голами во втором тайме отметились Александр Зинченко и Артем Довбик.

Этот результат вывел украинцев в стыковые матчи квалификации. Команда Александра Петракова набрала 12 очков, обошла финнов и заняла второе место в отборочной группе.

В плей-офф квалификации сборная Украины не сможет встретиться с Россией. По решению ФИФА и УЕФА, команды разведут по разным частям сетки.