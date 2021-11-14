В УАФ оценили перспективы выступающих в России футболистов в сборной Украины

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал о том, появятся ли в сборной страны выступающие в России игроки. Перспективы таких спортсменов функционер оценил в интервью YouTube-каналу «Радио НВ».

Он подчеркнул, что главный тренер команды Александр Петраков после вступления в должность заявил, что никогда не пригласит в сборную футболистов из России. «Он в первый же день сказал об этом, хотя никто его не просил. Это его жизненная позиция, она мне импонирует», — добавил Павелко.

Петраков стал временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины в августе. У руля национальной команды он сменил Андрея Шевченко.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) выступают два футболиста, имеющих опыт выступления за сборную Украины. Это защитники Иван Ордец и Ярослав Ракицкий из «Динамо» и «Зенита» соответственно.