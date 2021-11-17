Появление российского триколора привело к драке во время матча сборной Украины

Появление российского триколора на трибунах в матче сборной Украины спровоцировало драку

Появление российского триколора спровоцировало драку на трибунах матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 между командами Украины и Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает Klix.ba.

Украинские болельщики на трибунах перевернули российский флаг с гербом. Боснийцы посчитали, что перед ними размахивают сербским флагом, и приняли это за провокацию. Это привело к драке между болельщиками. Ситуация потребовала вмешательства полицейских.

Матч между сборными прошел в боснийском городе Зеница. Украинские футболисты одержали победу со счетом 2:0.

Украинцы продолжат борьбу за путевку на чемпионат мира в плей-офф. Они завершили отборочный турнир на втором месте, уступив лидерство команде Франции.