Названа стоимость квадратного метра жилья в Новой Москве

В 2021 году в Новой Москве выросла стоимость квадратного метра жилья в новостройках — цена достигла 200 тысяч рублей. Данные привел глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, сообщает РИА Новости.

Стоимость «квадрата» увеличилась на 31 процент по сравнению с показателем 2020 года — тогда в третьем квартале цена достигала 153 тысяч рублей. «За последние четыре года цена за квадратный метр в Новой Москве возросла в два раза», — констатировал эксперт.

Основной причиной роста стоимости квадратного метра Жидкин назвал возведение рядом с жильем инженерной и социальной инфраструктуры. К ней он отнес строительство метро, дорог, детских садов.

Ранее аналитики ЦИАН определили районы Новой Москвы с наиболее сильным ростом стоимости квадратного метра в новостройках. Лидером рейтинга стало поселение Щербинка, ниже расположились поселения Рязановское, Сосенское и Первомайское.