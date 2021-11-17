Чимаеву предрекли статус суперзвезды в MMA

Главный тренер Ameican Kickboxing Academy (AKA) Хавьер Мендес оценил перспективы в смешанных единоборствах (MMA) у шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Подкаст эксперта доступен в YouTube.

Мендес, известный по работе с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, считает Чимаева очень перспективным спортсменом и прочит ему большие успехи в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Думаю, ему суждено драться за титул. Убежден, что он будущая суперзвезда», — заметил Мендес.

«У него есть все шансы не только стать лучшим в своей весовой категории, но и вообще в MMA», — заявил он.

Чимаев одержал четыре победы в четырех поединках в рамках UFC. Каждый раз чеченский боец финишировал оппонентов досрочно. Чимаев регулярно вызывает на бой звезд UFC. Он также утверждает, что готов драться за титул UFC в полусреднем весе. Глава UFC Дэйна Уайт считает, что чеченцу необходимо провести два поединка с топовыми бойцами в дивизионе перед тем, как рассчитывать на титульный поединок.