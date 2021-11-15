Чимаеву нашли соперника в UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) нашел соперника для шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Об этом сообщает Frontkick.online в Twitter.

Оппонентом 27-летнего бойца может стать бразилец Гилберт Бернс, который занимает вторую строчку в рейтинге UFC в полусредней весовой категории.

Чимаев не раз выражал готовность подраться с представителями топ-5 дивизиона. В частности, он говорил о стремлении побороться за титул с действующим чемпионом в полусреднем весе — Камару Усманом. Глава UFC Дэйна Уайт выразил мнение, что чеченцу необходимо провести несколько боев с серьезными соперниками.

В последнем поединке Чимаев одержал победу над китайцем Ли Цзинляном. Он закончил схватку в первом раунде, вынудив соперника сдаться. Эта победа стала для шведского бойца четвертой подряд в рамках UFC. Все свои поединки в рамках организации Чимаев завершал досрочно.