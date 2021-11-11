Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Россия
Сегодня
20:00 (Мск)
Кипр
ЧМ-2022 - Европа • Группа H. 9-й тур
Ирландия
Сегодня
22:45 (Мск)
Португалия
ЧМ-2022 - Европа • Группа A. 9-й тур
Греция
Сегодня
22:45 (Мск)
Испания
ЧМ-2022 - Европа • Группа B. 9-й тур
Мальта
Сегодня
22:45 (Мск)
Хорватия
ЧМ-2022 - Европа • Группа H. 9-й тур
Словакия
Сегодня
22:45 (Мск)
Словения
ЧМ-2022 - Европа • Группа H. 9-й тур
Германия
Сегодня
22:45 (Мск)
Лихтенштейн
ЧМ-2022 - Европа • Группа J. 9-й тур
Последние новости
Российским автомобилистам анонсировали новые штрафы
В мире предсказали дефицит шприцев
Европейцев возмутил «идиотский» способ очистки пляжей
Диетолог назвал способствующий похудению напиток
Зампред Совета муфтиев России рассказал о риске появления подпольных мечетей 
Сериал «Игра в кальмара» обогнал «Игру престолов» по популярности на YouTube
На Украине заявили о возможности отключений электроэнергии по воле Лукашенко
Оценен экологический ущерб от пандемии COVID-19
Польша заручилась поддержкой Турции в борьбе с «гибридными атаками» Лукашенко
Новости партнеров
Прослушать новость

Чимаев вызвался заменить «главного негодяя UFC»

Хамзат Чимаев выразил готовность заменить Хорхе Масвидаля и подраться с Эдвардсом
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: USA TODAY Sports / Reuters

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев вызвался заменить американца Хорхе Масвидаля, который снялся с противостояния с Леоном Эдвардсом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Пост доступен в Twitter спортсмена.

27-летний Чимаев обратился к Эдвардсу. «Вперед, брат. Давай сделаем это», — написал он. Так чеченец отреагировал на новость о том, что британец лишился соперника.

Масвидаль — обладатель специального титула «главного негодяя UFC». Он должен был подраться с Эдвардсом на UFC 269.

Поединок Чимаева и Эдвардса срывался неоднократно. Бойцы должны были встретиться в октагоне еще осенью 2020-го.

На счету Чимаева четыре победы под эгидой UFC. Каждый раз чеченец добивался досрочного окончания боя.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава UFC предостерег Чимаева
Боец UFC отреагировал на желание Дэйны Уайта устроить ему поединок с Чимаевым
Чемпион UFC назвал условие для боя с Чимаевым
Другие материалы рубрики
Спорт00:0216 сентября
Сергей Карасев

«Рубцы на сердце от таких ошибок»

Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
17:17 7 ноября

Бывший тренер Медведевой объяснил уход от него фигуристки

16:41 7 ноября

Андрей Шевченко нашел работу в Италии

15:53 7 ноября

«Зенит» сыграл вничью с худшей командой РПЛ

Спорт00:0213 сентября
Анна Щербакова

«Мы идем побеждать»

Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
15:16 7 ноября

Российских теннисисток обвинили в жульничестве

14:15 7 ноября

«Галатасарай» потребовал пересмотреть результаты матча ЛЕ с «Локомотивом»

13:15 7 ноября

Появились подробности стрельбы на футбольном матче в России

Спорт00:02 7 сентября

«Это был шок для всех»

Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
08:45 7 ноября

Болельщик выстрелил в школьника на футбольном турнире в Красноярске

12:04 7 ноября

Сборную России по плаванию лишили серебра чемпионата Европы

11:04 7 ноября

Дебютант UFC нокаутировал соперника ударом коленом

Россия
Правила русского языка обновят впервые за 65 лет.
Каким теперь станет правильный русский?
«Утром открываешь глаза, и начинаются мучения»
От нестерпимой боли Ангелину спасет операция. Нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
Самолет-разведчик США заметили у границ России над Черным морем
Хьюстон, у нас отмена.
Как борьба за справедливость в западном обществе превратилась в войну со свободой слова
Польша увеличила численность военных на границе с Белоруссией до 15 тысяч
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
В МИД России отреагировали на обвинения по поводу миграционного кризиса в Польше
Джо БайденРаскол по-американски.
Почему американцы разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа
Всех прорвавшихся в Польшу мигрантов задержали
Все материалы
Бывший СССР
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.
Каким будет обновленное Союзное государство?
EPA/ZURAB KURTSIKIDZEСыграл по-крупному.
Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Все материалы
Экономика
Восемь участников AI Journey присоединились к Кодексу этики в сфере ИИ
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма создала самую надежную криптовалюту в мире. Что с ней не так?
Цены на мясо в России решили сдерживать по-новому
Цены на арматуру в России подскочили вдвое
Путин поручил разобраться с грузами на Дальнем Востоке
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Все материалы
Силовые структуры
Осужденный по делу «Зимней вишни» пожарный рассказал о закрытых дверях кинозала
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Российских военнослужащих приговорили к штрафам за попытки уехать в Сирию
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Правозащитники показали новые кадры пыток заключенных в СИЗО
Жизнь в бегах.
После убийства прокурора россиянин 20 лет скрывался от следствия. Почему его выдал собственный сын?
Российский полицейский погиб при задержании преступника
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Ангелина Мельникова«Олимпиада прошла — и ты никому не нужен»
Гимнастка Мельникова — о победе над американками, ежедневном страхе и обидах
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Все материалы
Культура
Жаждал смерти.
Как Чарльз Бронсон стал легендой боевиков, героем мемов и любимым актером Высоцкого?
Возвращение великих.
«Король тигров», Декстер и шальная Екатерина II в главных сериалах ноября
Вскрытие покажет.
«Армия мертвецов» Зака Снайдера обзавелась воровским приквелом. Почему он лучше оригинала?
Мишка на Севере.
Как Михаил Пореченков бьется за правду за Полярным кругом в хитовом ситкоме ТНТ?
Все материалы
Интернет и СМИ
Минюст признал иноагентом издание «Как бы инагент»
«Одноклассники» масштабно обновятся
«Все превращаются в товар»
Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет?
Малышеву раскритиковали за сюжет о вакцинации по астрологическому календарю
Соцсети лишают нас выбора и будущего. Как с этим бороться?
 
Раскрыта новая схема обмана россиян от имени Моргенштерна
«Я ни на что не надеюсь»
Отчаяние, боль утраты и жизнь вопреки — на снимках фотографов со всего мира
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет банта на женских трусах
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Модель с тату во все тело показала новый рисунок в честь Сатаны
Блогерша раскрыла способ быстро отрастить волосы
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
Неожиданный головной убор оказался новым модным трендом зимы
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Все материалы
Электрокары BMW будут заряжать электричеством из навоза
Дикие быки: безумные варианты Lamborghini Aventador
Прощаемся с флагманом итальянской марки
Новый премиальный пикап Great Wall назвали King Kong
Рейтинг: на какие кроссоверы и внедорожники россияне пересели в октябре
Предпочтения автомобилистов меняются
В Сеть слили фотографии обновленной Hyundai Creta без камуфляжа
Путешествуем по Калужской области за рулём неформатного компактвэна
Сможет ли Berlingo стать идеальным семейным шаттлом?
Обновленный Skoda Karoq раскрыли на шпионских фотографиях до премьеры
Все материалы
Среда обитания
Руководство Сбера переедет в новый офис в Москве
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Секс на пляже оказался разрушительным для планеты
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Верховный суд поддержал арендующих квартиры россиян
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
России предрекли ипотечный спад
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Лев КулешовГений за кадром:
как советский режиссер научил весь мир правильно упорядочивать кадры в кино
Город-герой Мурманск.
Что помогло Красной армии противостоять наступлению немцев при обороне Заполярья?
«Актер от сердца»
Как Ролану Быкову удалось сохранить детское кино в СССР и стать легендой советского кинематографа
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
В Благовещенске отремонтировали театр кукол
В Дагестане откроют колледж для подготовки сотрудников сферы туризма
Душа России.
В Сибири сохранился один из древнейших народов страны. Как он выживает в современном мире?
Все материалы