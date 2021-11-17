Беглый владелец «Корчмы Тарас Бульба» передумал становиться банкротом

Арбитражный суд Москвы 15 ноября прекратил производство по заявлению основателя и владельца сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана о собственном банкротстве, следует из определения суда. Становиться банкротом передумал сам предприниматель, который отозвал свое заявление о несостоятельности.

Кроме того, суд назначил на январь заседание по проверке обоснованности заявления инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России о банкротстве Белойвана, которое поступило в суд 13 августа.

Заявление о признании себя банкротом основатель «Корчмы Тарас Бульба» подал в середине мая. Сам бизнесмен объявлен в розыск. В феврале суд заочно арестовал беглого предпринимателя по делу о сокрытии налогов, а в 2019 году его приговорили к двум годам колонии по другому аналогичному делу.

Следствие определило тогда, что сеть «Тарас Бульба» рассчитывалась с посетителями только наличными и не выдавала чеки. Из базы ресторанов удалялись дорогие заказы, и реальные доходы сети маскировались. Белойван признал вину, но от отбывания наказания был освобожден из-за болезни.