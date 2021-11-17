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Sony выпустила второй полноценный трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Опубликован второй трейлер картины «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом
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Кинокомпания Sony выпустила второй полноценный трейлер супергеройского фильма от студии Marvel «Человек-паук: Нет пути домой». Видеоролик был опубликован на видеохостинге YouTube.

Картина станет финалом новой трилогии «Человека-паука» в исполнении английского актера Тома Холланда. В ролике показали, что к образу доктора Отто Октавиуса вернется Альфред Молина, исполнивший эту роль в «Человеке-пауке 2» режиссера Сэма Рэйми. В новой ленте также появятся такие персонажи, как Зеленый гоблин, Электро, Песочный человек и Ящер.

В трейлере не подтвердили появление двух других исполнителей главной роли — Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. В России «Человек-паук: Нет пути домой» выйдет 15 декабря.

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