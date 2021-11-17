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Производители обуви предупредили Белоруссию о приостановке поставок через Россию

«Ведомости»: производители обуви приостанавливают поставки в Белоруссию из-за маркировки
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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Крупные производители обуви предупредили Белоруссию о приостановке поставок в страну из-за проблем с маркировкой, которая началась 1 ноября. Компании Nike, Lamoda, «Спортмастер» и «Детский мир» направили белорусскому правительству соответствующее письмо. В министерстве по налогам и сборам Белоруссии подтвердили его получение. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Согласно документу, у фирм возникают проблемы при внесении в локальную систему мониторинга информации о нанесенных на товар кодах российского образца. Так, при их вводе система выдает ряд ошибок, что не дает ввести такой продукт в оборот. Отмечается, что данная проблема носит массовый характер.

Человек, который принимал участие в составлении письма белорусскому правительству, рассказал «Ведомостям», что некоторые компании уже остановили поставки в страну, а другие — могут сделать это до конца месяца. При этом представитель компании «Спортмастер» заявил изданию, что фирма продолжает поставлять товары в Белоруссию и надеется на скорейшее разрешение проблемы. В Lamoda же подтвердили факт приостановки поставок, однако отметили, что их уже частично восстановили.

Вице-президент Ассоциации предприятий спортивной индустрии Дмитрий Вишняков также рассказал, что поставки обуви в Белоруссию идут через Россию. Компаниям приходится покупать коды дважды, сначала у российского Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), а затем у белорусского оператора «Белбланкавыд».

Ранее крупные белорусские банки на фоне санкций США столкнулись с проблемами при проведении транзакций через международную платежную систему SWIFT. На проблемы пожаловались клиенты БСБ Банка, «Дабрабыта», БелВЭБа, Беларусбанка, Белагропромбанка и Приорбанка.

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