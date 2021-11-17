Названы города России с резко подорожавшими «однушками»

SRG: с октября 2020 года однокомнатные квартиры сильнее всего подорожали в Сочи

За год с октября 2020 года по октябрь 2021-го однокомнатные квартиры на вторичном рынке сильнее всего подорожали в Сочи. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании SRG, передает РБК.

На основе данных из региональных баз и с сайтов по продаже недвижимости эксперты выяснили среднюю стоимость «однушек» в готовых домах в 50 крупнейших городах России и на протяжении 12 месяцев следили за динамикой цен.

Регионом с самым резким подорожанием аналитики назвали Сочи — цена взлетела на 52,9 процента, до 7,3 миллиона рублей. Следом по росту среднего показателя идут Краснодар (на 48,8 процента, до 3,2 миллиона рублей) и Севастополь (на 37,3 процента, до 5,4 миллиона рублей). Четвертое место занял Нижний Новгород (на 35,2 процента, до 3,5 миллиона рублей), а пятое — Улан-Удэ (на 31,9 процента, до 2,4 миллиона рублей).

В ряде городов средняя стоимость однокомнатных квартир увеличилась от 20,2 до 28,4 процента — к ним относятся Иркутск, Кемерово, Брянск, Новокузнецк, Иваново, Тюмень, Барнаул, Хабаровск, Воронеж, Пенза, Ставрополь, Махачкала, Астрахань и Томск. Более чем на 14 процентов за год «однушки» подорожали в Чебоксарах, Тольятти, Волгограде, Челябинске, Ижевске, Рязани, Ульяновске, Туле, Екатеринбурге, Твери, Красноярске, Ярославле, Саратове, Новосибирске, Балашихе, Самаре и Липецке.

Минимальный рост средней цены замечен в Кирове (на 7,3 процента), Оренбурге (10,4 процента) и Магнитогорске (11,7 процента). Москва занимает 35-ю строчку рейтинга (17,1 процента), а Санкт-Петербург — на 41-м месте по подорожанию «однушек» (14,3 процента).

Однако аналитики отметили, что с сентября по октябрь 2021 года однокомнатные квартиры на вторичном рынке сильнее всего подорожали в Севастополе (на 12,2 процента), а наименее поднялись в цене во Владивостоке (0,6 процента).

Ранее эксперты определили российские города с самыми большими ценами на квадратный метр жилья. В октябре 2021 года таковыми стали Москва (271,5 тысячи рублей), Сочи (220 тысяч рублей) и Санкт-Петербург (172,5 тысячи рублей).