В Совбезе назвали причину появления новых инфекционных заболеваний

Следствием опасных экспериментов с вирусами стала устойчивая тенденция к появлению новых инфекционных заболеваний. Такую причину назвал секретарь Совбеза России Николай Патрушев, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время биологические риски обусловливаются событиями, которые связаны с деятельностью человека. Среди них «эксперименты с вирусами и патогенами на потенциально опасных биологических объектах и развитие генной инженерии», в частности, синтетической биологии, позволяющей играть геномом в преступных целях.

В свою очередь гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 продлится дольше из-за глобального неравенства в доступе к вакцинам, а также в связи с непоследовательным применением мер общественного здравоохранения.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что новые пандемии могут угрожать миру в будущем не только по естественным причинам, но и из-за злоумышленников-биотеррористов. По его словам, человечеству для борьбы с болезнями нужно вложиться в технологическое развитие.

