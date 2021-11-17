Принц Чарльз рассказал о состоянии здоровья Елизаветы II

Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз рассказал телеканалу Sky News о состоянии здоровья его матери.

«Спасибо, у нее все хорошо. Знаете, когда вам 95 лет, уже не так просто, как было. Достаточно тяжело даже в 73», — сказал 73-летний принц Чарльз.

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В среду, 17 ноября, Елизавета II, не участвовавшая по рекомендации врачей в публичных мероприятиях на протяжении месяца, впервые провела личную аудиенцию. Она приняла в Виндзорском замке главу генштаба вооруженных сил Великобритании генерала Ника Картера, который к концу месяца должен оставить свой пост.

Ранее британская королева отменила участие в церемониях в рамках Дня поминовения (Дня памяти павших), состоявшихся в воскресенье, 14 ноября, так как потянула спину.

В конце октября Елизавета II после рекомендации врачей взять паузу и отдохнуть от публичных мероприятий отменила свое участие в конференции ООН по изменению климата в Глазго. До этого она неожиданно отменила визит в Северную Ирландию и легла в больницу для обследования. Впервые за много лет королева провела ночь под надзором медиков и приехала в Виндзор лишь на следующий день.