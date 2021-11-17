В подмосковном СНТ убили семью из трех человек

СКР возбудил уголовное дело после убийства трех человек в Московской области

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ после убийства семьи. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает «Интерфакс».

После пожара в частном доме в СНТ «Малахит», расположенном в Волоколамском районе, были найдены тела трех человек — двоих супругов и их 16-летней дочери. Рядом со сгоревшим зданием был найден сожженный автомобиль. Ведутся оперативно-следственные мероприятия, назначен ряд экспертиз, выясняются детали произошедшего.

22 октября сообщалось, что в Краснодарском крае за двойное убийство родителей осужден 37-летний Константин Кушнаренко, он сел на 16 лет в колонию строгого режима.