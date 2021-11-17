Тесть Кокорина напал на главу крупной IT-компании

Тесть российского футболиста, нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Руслан Валитов напал на главу крупной IT-компании Льва Матвеева. Видео инцидента публикует Mash в своем Telegram-канале.

Конфликт случился в элитном коттеджном поселке в Подмосковье. Матвеев прибыл к воротам собственного коттеджа. Его догнал автомобиль Genesis, откуда вышел Валитов. Сперва мужчина ударил по машине Матвеева, после чего напал на главу IT-компании.

Матвеев уже обратился в правоохранительные органы. Пострадавший полагает, что Валитов находился под воздействием наркотических веществ. Как утверждают местные жители, тесть Кокорина не раз демонстрировал агрессивное поведение. В частности, он нападал на рабочих с арматурой в руках.

Кокорин сам становился фигурантом уголовного дела из-за участия в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го. Вместе с другим футболистом Павлом Мамаевым он был осужден и провел несколько месяцев в колонии.